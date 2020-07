Abbandonato Labrador davanti al canile dov'era stato preso. Il vecchio cane, legato al cancello, aveva addosso un cartello con un messaggio.

Un vecchio cane di razza Labrador è stato abbandonato davanti al canile dove un tempo lo aveva preso il proprietario, il Jasmil Kennels di Upchurch, Regno Unito. L’animale, di 10 anni e colore nero, era legato al cancello della struttura con addosso un cartello riportante parole struggenti, che sembrano scritte da qualcun altro.

Labrador abbandonato davanti al canile

Il messaggio, su di un foglio stropicciato, recitava: “Salve, potete tenermi con voi? Il mio padrone mi ha abbandonato dopo 10 anni perché non ho imparato a comportarmi bene, così mi hanno riportato dove mi avevano trovato.

Grazie per prendervi cura di me, scusate per il disagio”.

Secondo quanto riporta lo Swale Borough Council, il Labrador non ha microchip e pertanto sono in corso alcune indagini per cercare di risalire all’ex proprietario. “Vorremmo parlare con questa persona, per cercare di stabilire se il cane sia stato abbandonato o meno”, ha dichiarato un portavoce in un post sui social, “Se lo riconoscete e potete esserci d’auto, per favore contattateci.

Ora ci prenderemo noi cura di lui”.





“Non ci si comporta così”

Il ri-affido è un’opzione sempre valida, alternativa al crudele abbandono, quando un proprietario non riesce a gestire il proprio animale e tutti i canili del mondo si stanno impegnando affinché passi questo messaggio.

“Non è di certo così che ci si comporta con quello che un tempo era il proprio fedele compagno, a prescindere da ciò che può aver fatto o meno”, ha detto un esponente dello Swale Borough Council. Adesso l’anziano Labrador vivrà presso il canile Jasmil finché non verrà fatta chiarezza sul suo passato.