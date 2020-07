Tragedia in Cina, dove un autobus con a bordo decine di studenti universitari è precipitato da un ponte nella zona sud occidentale del paese finendo in un lago artificiale sottostante. Secondo un bilancio parziale sarebbero 21 gli studenti che hanno perso la vita nell’incidente, mentre altri 15 sarebbero feriti più o meno gravemente.

Non è ancora chiara invece l’effettiva dinamica dell’incidente, ripreso da alcune telecamere di sicurezza che mostrano il mezzo sbandare violentemente e percorrere di traverso tutte le corsie della carreggiata prima di sfondare il parapetto del ponte e precipitare nel vuoto.



L’incidente è avvenuto intorno alle ore 18:30 locali ad Anshun, nella provincia di Giuzhou, in circostanze che tuttavia rimangono ancora poco chiare. Fortunatamente l’autobus è affondato solo parzialmente, il che ha permesso ai soccorritori di poter intervenire in tempo prima che il mezzo sprofondasse completamente nelle acque del lago artificiale.

A bus fell into a lake in Anshun in China’s Guizhou Province. Rescue is underway and the number of casualties is unknown pic.twitter.com/thGlzneJXx

