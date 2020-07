Convinto di essere stato morso da un serpente velenoso e di morire di lì a poco, un ragazzo ha viaggiato a 123 km/h in autostrada.

Arriva dall’Australia l’episodio che ha coinvolto Jimmy, un ragazzo di 27 anni che mentre stava guidando in autostrada ha scoperto di avere in macchina un serpente letale: pensando di avere pochi minuti di vita a causa del suo morso, ha iniziato ad accelerare a raggiungere i 123 km/h per poi essere fermato dalle forze dell’ordine per eccesso di velocità.

Fortunatamente gli agenti hanno chiamato i sanitari i quali hanno constatato che l’animale non lo aveva morso.

123 km/h in autostrada con un serpente in macchina

Il giovane ha raccontato che stava viaggiando 100 km/h sulla Dawson Highway, a ovest di Calliope e sei ore a nord di Brisbane, quando, dopo aver iniziato a rallentare, si è accorto che un serpente aveva iniziato ad avvolgergli le gambe. “La sua testa era sul mio sedile.

Pensavo che mi avesse morso, era con me in macchina“, ha spiegato. Così ha utilizzato una cintura di sicurezza e un coltello che usa solitamente per lavoro per difendersi e ucciderlo.

Quello marrone orientale, la specie a cui apparteneva l’animale che Jimmy si è trovato in auto, è infatti altamente velenoso e responsabile della maggior parte delle morti per morso di serpente in Australia.

Il veleno iniettato entra in circolo velocemente e può causare paralisi e sanguinamenti nel cervello.

Convinto dunque di essere stato morso e di avere ancora pochi istanti di vita, ha premuto sull’acceleratore fino a raggiungere la velocità di 123 km/h per arrivare in fretta in ospedale. La Polizia lo ha fermato per eccesso di velocità e all’agente che lo ha fermato ha spiegato la situazione. Quest’ultimo ha quindi chiamato l’ambulanza e i paramedici hanno capito che fortunatamente non c’era stato alcun morso.