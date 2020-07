Un bambino è nato tenendo tra le sue piccole dita la spirale intrauterina della sua mamma. Il fatto è successo in Vietnam.

Nel sud-est asiatico, precisamente in Vietnam, un bambino è venuto alla luce tenendo nella sua manina la spirale intrauterina della madre. I medici: “Si tratta di un fatto rarissimo, ma possibile”.

Bambino nasce con spirale intrauterina in mano

La spirale intrauterina è uno strumento anticoncezionale piuttosto sicuro ed efficace.

Liberando ioni di rame, questi strumenti anticoncezionali sono, infatti, capaci di uccidere gli spermatozoi e di creare una barriera naturale nelle ovaie, anche per periodi abbastanza lunghi. Per questa ragione, l’efficacia anticoncezionale è superiore al 99%. Ci sono però dei casi, seppur rari, in cui questi dispositivi di plastica, molto piccoli e a forma di T, non funzionano. Ciò è dimostrato da un fatto successo in Vietnam, dove un bimbo è nato tenendo tra le dita della sua piccola mano la spirale intrauterina usata dalla sua mamma.





Le immagini social

Le immagini del neonato, pubblicate sui social dall’ospedale di Hai Phong, dove è venuto alla luce il bambino, hanno fatto immediatamente il giro del mondo.

In molti hanno dubitato dell’attendibilità della notizia e si tratta di obiezioni legittime per l’incredibilità di quanto avvenuto. I medici e i ginecologi dell’ospedale hanno voluto spiegare cosa è successo a VNExpress: “La mamma aveva già due figli e da circa due anni portava la spirale intrauterina, in quanto non voleva avere altri bambini. All’improvviso, però, si è ritrovata incinta alla quinta settimana. La spiegazione più probabile è che il dispositivo si sia spostato dalla posizione originale e corretta, diventando così inefficace“.