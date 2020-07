In tempi di Coronavirus non si usano le mascherine sui mezzi? E allora in Germania scatta il divieto del deodorante.

In piena stagione estiva uno dei problemi di chi usa i mezzi pubblici è l’odore nauseabondo di ascelle pezzate. A evitare, spesso e volentieri, il dramma della puzza di sudore su tram e autobus è solo l’uso del deodorante: peccato, però, che in Germania per la stagione 2020 sia scattato il divieto.

Ihr lasst uns keine andere Wahl. pic.twitter.com/mf8YcCnwc8 — Weil wir dich lieben (@BVG_Kampagne) July 1, 2020



Ma è davvero così? In tempi di pandemia da Coronavirus la Bvg, principale azienda di trasporti tedesca, ha dovuto adottare questa campagna pubblicitaria ‘strong’ per convincere i suoi utenti a utilizzare la mascherina: dispositivo che troppo spesso viene usato solo sotto il mento, perdendo completamente di efficacia.

Divieto di deodorante in Germania

Il divieto di uso del deodorante, infatti, secondo l’azienda di trasporti in Germania si cambierà rotta: gli utenti saranno costretti a usare la mascherina per evitare di convivere con la puzza di ascelle pezzate. “Dal momento che molte persone pensano di indossare bene le mascherine tenendole al di sotto del naso, passiamo alle misure forti” è il messaggio a corredo dell’annuncio sul divieto del deodorante in Germania.

E un’altra provocazione: “Allora? Vuoi davvero tenere ancora il naso fuori?”. E il messaggio dell’azienda tedesca è stata rilanciata anche su Twitter.





“Non ci lasciate altra scelta – scrive sui social la Bvg – perché non sapete usare bene la mascherina”.

Una strategia pubblicitaria che ha come fine ultimo quello di costringere le persone a usare correttamente i dispositivi di protezione individuale così da evitare una nuova ondata di contagi da Coronavirus.