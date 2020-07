Dramma negli Stati Uniti, dove una madre disperata ha gettato suo figlio di 3 anni dal balcone per salvarlo dall’incendio divampato nella loro abitazione: il piccolo è stato preso al volo da un ex soldato della marina americana che stava visitando un amico che vive lì vicino mentre la donna è deceduta tra le fiamme.

Phillip Blanks, l’uomo che è riuscito a salvare il piccolo, si trovava a casa di un amico quando ha sentito dei rumori provenire da un appartamento vicino ed è uscito per andare a controllare. L’ha così trovato in fiamme con alla finestra Rachel Long, una donna con in braccio suo figlio Jamison. “Buttalo giù“, hanno iniziato ad urlare le persone radunatesi sotto l’abitazione nell’attesa che arrivassero i pompieri.

LIFESAVING CATCH: Eyewitness video shows Phillip Blanks – a former college wide receiver – sprint to the scene of a third-floor apartment fire in Phoenix before catching a small child thrown from a balcony; the mother of the child did not survive. https://t.co/CyIuiva87p pic.twitter.com/egzOxE5bFr

— World News Tonight (@ABCWorldNews) July 7, 2020