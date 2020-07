Il sindaco di Seul è stato trovato morto dopo ore di ricerche: il giorno prima era stato accusato di molestie sessuali.

Il sindaco di Seul Park Won-son è stato trovato morto dopo che la figlia aveva denunciato la sua scomparsa nel giorno precedente. Il rinvenimento ha avuto luogo al Monte Bugak a nord della capitale, vicino a dove il suo segnale telefonico è stato rilevato l’ultima volta durante una ricerca notturna.

Sindaco di Seul trovato morto

Sono state ore di incessanti ricerche in Corea dopo che l’uomo era uscito di casa per non farvi più ritorno e aveva mandato alla figlia un messaggio del tenore di un testamento. Era stata proprio quest’ultima a rivolgersi alla polizia metropolitana denunciando la scomparsa dell’uomo, il cui telefono risultava staccato. Secondo quanto affermato da un ufficiale responsabile dell’operazione di ricerca, la donna non ha voluto spiegare dettagliatamente il contenuto del messaggio lasciatole dal primo cittadino perché non era autorizzata a parlarne.

Won-soon aveva disertato un incontro previsto per giovedì 9 luglio e aveva annullato tutti i suoi programmi tra cui un incontro con un funzionario presidenziale presso il suo ufficio del Municipio di Seoul, senza specificare i motivi. Dopo ore di ricerche, le forze dell’ordine hanno trovato il suo cadavere ma non è ancora nota la modalità in cui ha perso la vita.

Park era stato accusato di molestie

Il motivo della sua scomparsa non era chiaro. La rete televisiva SBS con sede a Seul aveva riferito che il giorno prima un segretario di Park aveva presentato una denuncia alla Polizia per presunte molestie sessuali iniziate nel 2017. Il rapporto SBS, che non ha citato alcuna fonte, riportava che il segretario avesse informato le forze investigative che un numero imprecisato di altre dipendenti al Municipio di Seul aveva subito simili violenze da lui.