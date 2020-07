Pena di morte per Billy Wardlow, in Texas: è il primo caso dopo il Coronavirus. Ucciso con un'iniezione letale.

Ritorna la pena di morte negli Stati Uniti dopo la pandemia da Coronavirus. Billy Wardlow, 45 anni, è stato ucciso con un’iniezione letale nel carcere di Huntsville, in Texas. L’uomo era stato condannato nel 1993 per un omicidio. Insieme alla sua fidanzata dell’epoca aveva rubato il camioncino di un anziano signore di 82 anni e, quando questo aveva tentato di resistere, Wardlow gli aveva sparato in faccia.

The death penalty is propped up by an incorrect belief that people can’t change. Billy Wardlow is scheduled to be executed today for a crime committed when he was 18. Billy made a horrible mistake, but he’s changed over the past 25 years. @GovAbbott should stop this execution. — Sister Helen Prejean (@helenprejean) July 8, 2020



Più volte, nel corso delle varie udienze, Billy Wardlow ha cercato di spiegare che quando è avvenuto il delitto era solo un ragazzo, incapace quindi di realizzare la gravità della sua condotta, e che la pistola che impugnava doveva servire solo a spaventare l’anziano.

Ma a nulla è valsa la sua redenzione: per i giurati la pena di morte è stata più che giustificata.

Pena di morte per Billy Wardlow

Dal 2005, la Corte Suprema ha ritenuto incostituzionali le condanne a morte per i minorenni al momento del crimine a causa della loro vulnerabilità, relativa mancanza di controllo e non piena maturazione. Alcuni tribunali statali e federali hanno messo in dubbio negli ultimi anni se i minorenni possano essere giustiziati con la pena di morte proprio perché non ancora pienamente consapevoli.





Un’arringa difensiva risultata però inutile. Billy Wardlow è stato giustiziato con la pena di morte nella giornata di mercoledì 8 luglio. Per lui un’iniezione letale. E intanto alcuni movimenti contrari a questa forma di giustizia auspicano che il nuovo Presidente degli Usa – con le elezioni in programma a novembre 2020 – possa far qualcosa in tal senso.