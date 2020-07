L'ex ballerina Fade Ogunro si è detta pronta a pagare gli studi al bambino nigeriano che balla a piedi nudi sotto la pioggia.

Danzare bene è un compito che richiede sacrifici, e farlo nel fango non è di certo facile. Ne sa qualcosa Fade Ogunro, ex ballerina e fondatrice di ‘Booking Africa’, che ha deciso di pagare gli studi di Anthony, il bambino nigeriano che balla a piedi nudi sotto la pioggia e che si è reso protagonista di un video virale.

Fade Ogunro sponsorizza Anthony

Fade Ogunro conosce il ballo, conosce le problematiche del continente nero e soprattutto sa come vivono i bambini dell’Africa. Dopo aver visto il video virale di Antony e l’energia sprigionata dai suoi piedi, la Ogunro – che del bambino nigeriano è connazionale – non poteva rimanere con le mani in mano ed ha deciso di diventare la sua mecenate.

Ha così contattato The Leap of Dance Academy, una scuola di danza che nel suo Paese si occupa di aiutare i bambini meno bisognosi a realizzare il sogno nel cassetto del ballo, e farlo attraverso un’istruzione di qualità. L‘importanza della danza nella crescita dei bambini è indubbia.





Videochiamata di ringraziamento di Anthony

“Come ex ballerina“ ha scritto in un Tweet l’ex danzatrice – “sono gelosa delle sue belle linee, delle sue punte dei piedi e della sua grazia senza sforzo”, aggiungendo orgogliosa: “ Voglio pagare per la sua intera istruzione in qualsiasi parte del mondo fino a quando non si laureerà all’Università”.

Ogunro ha inoltre fatto sapere di aver ricevuto immediatamente una videochiamata di ringraziamento da parte di Anthony ed un altro compagno di ballo, a cui l’ex ballerina nigeriana ha deciso carinamente di sponsorizzare la carriera di ballo. Quella di Anthony non è la prima né l’ultima storia di bambini africani che ballano e che inseguono quello che per molti di loro resterà solo un sogno.