Le scuole resteranno chiuse e c'è la possibilità di un nuovo lockdown anche per i ristoranti. Ad Hong Kong torna l'incubo del coronavirus.

La curva dei contagi da coronavirus ad Hong Kong ricomincia a salire. Le scuole resteranno chiuse fino a lunedì per paura di un’impennata di casi. Gli esperti consigliano di non abbassare la guardia: “Possibile un grande focolaio”.



Coronavirus, ad Hong Kong aumentano i contagi

Torna l’incubo del coronavirus ad Hong Kong. I casi di coronavirus aumentano ed il ministro dell’Istruzione Kevin Yeung ha deciso che da lunedì chiuderanno in anticipo le strutture scolastiche per vacanze estive. L’ordinanza riguarderà l’asilo, le scuole primarie e secondarie. Le autorità hanno segnalato in un solo giorno 42 nuovi casi di covid-19 per un totale di 1.365 contagiati dall’inizio dell’emergenza sanitaria e 7 decessi.

La provincia autonoma, che sembrava aver debellato l’infezione, deve tornare a combattere e riportare le restrizioni anche per bar e ristoranti dove il rischio di un’estensione dei contagi è altissima.

“È possibile che ci sarà un grande focolaio – ha dichiarato Chuang Shuk-kwan, il direttore del Centro per la protezione della salute -. Potrebbe esserci un’improvvisa crescita esponenziale dei casi“.

L’esperta delle malattie infettive Sarah Borwin ha spiegato che bisogna fare molta attenzione, il pericolo è sempre altissimo: “Il virus troverà qualsiasi spiraglio nella vostra armatura – spiega la Borwin -.

Lo abbiamo visto a Pechino, a Singapore, in Corea del Sud e adesso in Israele, in Australia e altrove”.

La pausa per le scuole doveva scattare a fine lugli ma sarà anticipata di 20 giorni. Nonostante le decisioni del governo, molti genitori avevano scelto autonomamente di non mandare i figli per l’incremento dei contagi dell’ultimo periodo.