Primi risultati positivi per il vaccino anti-Coronavirus in Russia: il Ministero della Difesa comunica primi risultati ottimi.

Fanno ben sperare le notizie che arrivano dalla Russia in merito alla ricerca per un vaccino contro il Coronavirus. Mentre Anthony Fauci, virologo di fama mondiale e protagonista della lotta al Covid negli Stati Uniti, auspica l’arrivo di un antidoto efficace entro la fine del 2020 poiché il Coronavirus tornerà prepotentemente, dalla Russia arriva la notizia dei primi risultati positivi nei pazienti che si sono sottoposti al trial per il vaccino.

A darne comunicazione è il Ministero della Difesa del Governo Putin: i trial clinici sul vaccino anti Coronavirus effettuati in Russia, su un gruppo di volontari, hanno rivelato immunità alla malattia che da febbraio tiene sotto scacco tutto il mondo.

Coronavirus vaccino: ok test Russia

Secondo quanto riportato dal Tass, infatti, i dati ottenuti dal “Gamalei National Research Center for Epidemiology and Microbiology – ha annunciato il ministero – dimostrano che i volontari del primo e del secondo gruppo stanno formando una risposta immunitaria dopo l’inoculazione del vaccino contro il Coronavirus”.

Inoltre, il ministero della difesa della Russia ha anche riferito che i medici dell’ospedale militare di Burdenko effettuano regolarmente esami per monitorare le condizioni di salute dei volontari e non risulta che abbiano manifestato alcun effetto collaterale. Ciò farebbe auspicare l’arrivo di un vaccino anche entro ottobre, data da tutti indicata come quella giusta per il ritorno della famigerata seconda ondata.



L’Italia si sta preparando al meglio attraverso le misure governative che prevedono, per esempio, l’utilizzo della mascherina e il distanziamento sociale. Ma è indubbio – e lo sostengono praticamente tutti i virologi – che servirà un vaccino per il Coronavirus per poter uscire definitivamente da questo incubo.