Morto imprenditore italiano in Australia, ucciso da un pugno alla testa durante un rissa fuori dal suo locale.

Un imprenditore italiano di 40 anni è stato ucciso in Australia a seguito di un’aggressione verificatasi davanti al suo locale. L’uomo, originario di Ardore, in provincia di Reggio Calabaria, si chiamava Giuseppe Raco, ma da tutti era soprannominato Pep.

Secondo una prima ricostruzione, poco dopo la chiusura del suo locale a Perth, il Paramount Night Club, la vittima sarebbe stata aggredita e colpita alla testa da un violento pugno. Il colpo sarebbe stato purtroppo fatale.

Imprenditore italiano ucciso in Australia

La rissa si sarebbe verificata intorno alle 4:30 del mattino. Ad aggredire l’imprenditore italiano sarebbe stato un giovane di 26 anni con cui lo stesso aveva avuto una discussione in precedenza.

Lo scontro tra i due sarebbe stato molto violento, e le lesioni riportare dal 40enne alla testa sono state così gravi da ucciderlo. Subito dopo l’arrivo dei soccorsi la gravità delle sue condizioni è sembrata evidente, ricoverato in terapia intensiva Giuseppe è morto dopo 2 giorni.



L’uomo era partito dalla Calabria circa dieci anni fa in cerca di fortuna e in Australia aveva avviato il suo locale che era diventato molto conosciuto. Giuseppe Raco lascia una moglie e un figlio. Online i suoi cari hanno avviato una raccolta fondi su Go Fund Me per sostenere la famiglia. Intanto la polizia sta indagando sulla dinamica dell’aggressione e il 26enne è finito in carcere.