Una nuova polmonite più mortale del Coronavirus. È questo il nuovo allarme sanitario in arrivo dal Kazakistan: "Casi in aumento".

Casi in aumento e mortalità più alta rispetto al Coronavirus: si presenta così la nuova polmonite che potrebbe arrivare dal Kazakistan e che spaventa tutto il mondo. A darne notizia è l’ambasciata cinese che parla di 1700 morti in un anno per questa strana malattia e un aumento, esponenziale, di soggetti affetti dalla nuova polmonite nel mese di giugno.

I principali focolai sono concentrati finora nelle regioni di Atyrau, Aktobe e Shymkent, che nel complesso registrano quasi 500 nuovi casi e oltre 30 pazienti in condizioni critiche. E come se non bastasse, il Kazakistan deve fare i conti anche con il Coronavirus: secondo la Johns Hopkins University nel Paese si contano al 10 luglio ben 54.747 casi, inclusi 264 morti.

Dal Kazakistan una nuova polmonite

In una nota del Dipartimento della Sanità del Kazakistan si è reso noto, nella giornata del 9 luglio, di questa nuova polmonite più mortale del Coronavirus: “Il dipartimento della Sanità del Kazakistan ed altre agenzie stanno eseguendo ricerche comparative e non hanno definito la natura del virus della polmonite – si fa cenno nella nota -.

In alcune aree del Paese le autorità segnalano centinaia di nuovi casi al giorno”.





I primi dati su questa nuova polmonite non sono ottimali: “La malattia ha provocato 1.772 morti dall’inizio dell’anno – inclusi cittadini cinesi – di cui 628 solo a giugno.

Si tratta di una polmonite più mortale del Coronavirus”. Secondo alcune fonti locali, addirittura, il numero di casi nella capitale Nursultan è più che raddoppiato a giugno rispetto allo stesso mese dell’anno scorso.