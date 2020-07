Nella regione della Catalogna, in Spagna, salgono i contagi a causa del Coronavirus e torna così il lockdown.

Anche in estate bisogna convivere con il lockdown: la misura restrittiva torna a spaventare la Spagna poiché, a causa del Coronavirus, negli ultimi giorni si è registrato un aumento esponenziale di malati riconducibili alla malattia che sta mettendo in ginocchio tutto il mondo dallo scorso febbraio.

E così in Catalogna, nella Regione che ha per capitale Barcellona, in ben otto Comuni torna il lockdown con migliaia di persone isolate. Nello specifico, si tratta delle zone di Lleida e di tutta l’area della Segrià: si è registrato un’impennata nella curva dei contagi con un +816 nella giornata di domenica 12 luglio rispetto al precedente bollettino.

Coronavirus: torna il lockdown in Catalogna

Per questo motivo il governo della Catalogna oltre a stabilire un nuovo lockdown ha dettato nuove regole in tempi di pandemia da Coronavirus: le persone potranno uscire di casa, nell’area catalana, solo per motivi di urgenza, necessità o per andare a lavoro. Una situazione resasi necessaria poiché – secondo quanto riferito dalla stampa locale – i casi di Coronavirus anche a Barcellona hanno registrato un aumento importante negli ultimi dieci giorni.

In otto Comuni della Catalogna, dunque, torna il lockdown. Secondo quanto spiegato dal ministro della Salute della Regione catalana, Alba Vergés, la popolazione è obbligata a restare a casa: “Tranne che per lavorare e per altre necessità come andare in banca, comprare cibo o prendersi cura di una persona non autosufficiente”. Intanto, in tutta la Spagna torna l’obbligo di indossare la mascherina anche all’aperto. In particolare, in Catalogna questa misura è diventata obbligatoria da giorno 9 luglio.