Carmen Greentree aveva deciso di fare una vacanza relax, ma il viaggio è diventato un incubo dopo aver incontrato un uomo che l'ha sequestrata.

Una donna australiana è stata stuprata durante un viaggio di svago. A distanza di 15 anni ha raccontato la sua vacanza incubo in India. “Io rapita e stuprata ho perso il conto delle violenze subite”.

Donna stuprata in vacanza

Si chiama Carmen Greentree ed ha 37 anni l’ex surfista che dopo aver mancato la qualificazione al mondiale femminile di surf nel 2005 ha deciso di concedersi una vacanza in India.

Doveva essere un’occasione per rilassarsi ma è diventata un inferno, in quanto conobbe Rafiq Ahmad Dundoo che si offrì di accompagnarla in spostamenti con il suo aereo personale.

Quella gentilezza divenne ben presto un sequestro, sfociato in stupri. “All’inizio avevo cercato di resistere, ma ero sfinita e lì cominciarono le violenze”, ha raccontato Carmen.

La storia dell’esperienza drammatica della donna è stata racchiusa all’interno di un libro intitolato “A dangerous pursuit of happiness (‘Una pericolosa ricerca della felicità)”.

Di quei momenti drammatici l’ex surfista ha raccontato che “lui non si sarebbe fermato, ho perso il conto delle volte che mi ha stuprata. Sono stata rapita da un uomo senza scrupoli né coscienza, provava piacere nel farmi male e non mostrava il minimo pentimento. Alla fine, mi aveva distrutta e annichilita: non ero più io”.

A Dangerous Pursuit of Happiness – A female pro surfer's terrifying memoir of surviving abduction in India.







La liberazione di Carmen

L’incubo della donna durato per due mesi, fino a quando l’uomo ha tentato di chiedere un riscatto alla famiglia della ragazza. Le autorità l’hanno intercettato, localizzato ed arrestato, arrivando anche a liberare Carmen dalla prigionia e gli abusi della bestia che l’aveva catturata.