Una sparatoria e un agguato in piena regola: in quello che è un 2020 nero per gli Stati Uniti, continua l’escalation di violenza a New York. Un bimbo di 1 anno è morto dopo essere stato colpito all’addome mentre si trovava in un parco a Brooklyn alcuni suoi familiari.

Il piccolo Davell Gardner era con la sua famiglia dopo un barbecue domenicale quando improvvisamente i killer hanno iniziato a fare fuoco contro tre adulti.

Secondo quanto riportato dalle cronache locali, gli uomini stavano camminando su un marciapiede intorno alle 23:30, quando il veicolo si è avvicinato: i killer sono usciti dalla vettura iniziando a sparare diversi colpi d’arma da fuoco.

Il bimbo di 1 anno, dopo essere stato colpito con colpi d’arma da fuoco, è stato soccorso immediatamente: trasferito in ospedale a New York, è stato dichiarato morto poco dopo l’arrivo al pronto soccorso.

