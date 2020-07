Nel Baden-Wuerttemberg un senzatetto disarma agenti, dopodiché scappa: ora è caccia al "Rambo tedesco".

Il 31enne Yves Rausch, ex ferroviere e senzatetto da qualche tempo, disarma 4 agenti e poi scappa indossando equipaggiamento da guerra. Il fatto è accaduto nella zona di Oppenau, nella Germania sud-occidentale. Adesso è caccia all’uomo in fuga nella Foresta Nera.

Uomo disarma agenti e scappa

Quanto accaduto, è stato diffuso a livello mondiale e ora Yves Rausch sui social è già famoso come il “Rambo tedesco”.

Mit einem Großaufgebot von Einsatzkräften durchkämmt die #Polizei die Waldgebiete nördlich von #Oppenau, bisher ohne Erfolg ❗Durch die Deutsche Flugsicherung erging ein Durchflugverbot mit einem Radius von drei nautischen Meilen um Oppenau ➡️ Meldungen: https://t.co/E3DzeKfWFc pic.twitter.com/oX43IxBik6 — Polizei Offenburg (@PolizeiOG) July 13, 2020

Il giovane, dopo aver disarmato i poliziotti, è scappato nei boschi. Ora è caccia al 31enne nella Foresta Nera da parte delle forze dell’ordine.

Il senzatetto, in stato di “alterazione mentale”, indossa un equipaggiamento da guerra, è armato con 4 pistole rubate agli agenti di polizia, arco e freccia, ha un pugnale e almeno un’altra arma da fuoco.





Caccia al 31enne in Germania

Yves Rausch è ricercato da duecento agenti, forze speciali, elicotteri e cani.

La polizia di Oppenau ha avvertito gli abitanti del posto di rimanere chiusi in casa e di evitare assolutamente i passaggi agli autostoppisti. Addirittura sono stati chiusi scuole e asili nella città di Oppenau. Anche il traffico aereo è stato bloccato. Scene che rimandano a quelle del film con protagonista Sylvester Stallone, con l’ex veterano di guerra, il quale nel primo episodio della saga cinematografica si nasconde nei boschi, tenendo in scacco la polizia.

Chi è il rambo della Foresta Nera

La polizia ha pubblicato alcune foto del giovane. Rausch era già noto alle forze dell’ordine proprio per reati legati al possesso illegale di armi da fuoco. Inoltre, in passato era finito in carcere per aver ferito la sua fidanzata con una freccia. Con queste parole si è espresso il sindaco di Oppenau: “Questa è una situazione eccezionale per la nostra piccola comunità. Spero solo che possano trovarlo rapidamente e che nessuno si faccia male”.