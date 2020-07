Pap test annullato a causa del Covid, infermiera londinese scopre di avere un tumore al collo dell'utero, a soli 27 anni.

Infermiera di Londra scopre di avere un tumore al collo dell’utero: il suo pap test era stato annullato per il Covid. Com’è accaduto in diversi Paesi del mondo, anche nel Regno Unito diversi esami sono stati cancellati o sospesi a causa del blocco del sistema sanitario.

Covid, pap test annullato

Il Coronavirus ha mandato al collasso la sanità londinese e non solo. Destiny Wade, 27 anni, aveva prenotato un pap test nei mesi scorsi e avrebbe dovuto svolgerlo a marzo 2020, ma è stato poi annullato a causa dell’emergenza sanitaria in corso.

L’infermiera di Crayford, nel Sud-Est della città di Londra, dopo l’amara notizia ha voluto sensibilizzare le persone a non annullare le visite e gli appuntamenti medici. Lei lavora in un reparto di oncologia e si è insospettita in merito al suo stato di salute quando ha iniziato a riportare sintomi di cancro all’utero. I medici la rassicuravano, sostenendo si trattasse soltanto di una semplice cisti.

Conseguenze secondarie del Covid

“Quando ho sollevato il mio problema mi hanno detto che ero troppo giovane e che il rischio di avere il cancro cervicale era troppo basso”, racconta Destiny, “Mi hanno detto ‘Non sei una priorità’ e che avrei potuto prendere un appuntamento nei prossimi 6 mesi. Ora ho un tumore grande quanto una palla da tennis”. Come lei, anche Kelly Smith ha subìto le terribili conseguenze del Covid: malata di cancro all’intestino allo stadio 4, è morta durante il lockdown perché la sua chemioterapia è stata interrotta.

La sua famiglia, come tante altre, ne ha denunciato il decesso per malasanità nel Regno Unito.