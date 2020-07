Due parrucchiere sono risultate positive al Covid, ma la mascherina ha permesso loro di non trasmette il virus ai clienti.

In Missouri due parrucchiere sono risultate positive al Covid, ma per fortuna non è stato rilevato nessun contagio tra i clienti. Le due donne hanno sempre indossato la mascherina durante l’attività lavorativa, evitando di infettare quasi 140 persone. Al momento 67 dei 139 clienti sottoposti ai tamponi sono risultati negativi.

Il commento del Cdc: “Studio può rivelarsi importante per scelte pubbliche”.

Parrucchiere positive al Covid: nessun contagiato

I quasi 140 clienti delle due parrucchiere risultate positive sono stati salvati dal contagio non da un vaccino o terapie sperimentali, bensì dal semplice utilizzo costante e corretto della mascherina. Una dimostrazione dell’importanza dell’uso dei dispositivi di protezione individuale, sottolinea il Cdc. Le due donne si erano ammalate a metà maggio, continuando a lavorare per una settimana, quando hanno iniziato ad accusare i sintomi .





Mascherine salvavita

Una volta avuti i risultati di tamponi, le due donne hanno chiamato tutti i 139 clienti con cui erano venute a contatto nelle settimane precedenti. Nessuno dei clienti ha accusato sintomi del virus nei 14 giorni successivi. inoltre, tutti hanno confermato la professionalità delle parucchiere, che hanno indossato sempre le mascherine sul posto di lavoro.

“Un uso appropriato e corretto dei dispositivi di protezione per il viso è uno strumento importante per minimizzare la diffusione del virus Sars-Cov-2 da persone presintomatiche, asintomatiche o sintomatiche – afferma in conclusione il Cdc-. Il risultato di questo studio deve essere tenuto in considerazione quando si prendono decisioni sulla salute pubblica“.