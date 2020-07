Nel sud della Spagna una donna è stata arrestata dopo aver provocato volontariamente un incidente stradale e aver opposto resistenza agli agenti.

Attimi di panico nel sud della Spagna, dove lo scorso 10 luglio una donna ha provocato un incidente stradale andandosi schiantare contro un semaforo, per poi iniziare a ballare vestita soltanto di un costume da bagno una volta scesa dal veicolo.

Avvicinata dai poliziotti, la donna ha dunque opposto resistenza venendo successivamente arrestata in mezzo alla strada, scatenando la curiosità dei cittadini presenti sul posto che non hanno esitato nel riprendere la scena con i propri cellulari.





Donna provoca incidente stradale in Spagna

I fatti sono accaduto nella cittadina di Lepe, in Andalusia, dove intorno alle 8:45 del 10 luglio una donna ha perso il controllo della sua automobile finendo contro un semaforo in corrispondenza di un incrocio stradale. Nei video presenti sul web è possibile vedere anche un’altra automobile incidentata, anche se non è chiaro il suo coinvolgimento nel sinistro. Secondo le testate locali tuttavia, almeno quattro persone sarebbero rimaste ferite in modo lieve, rendendo necessario l’intervento degli operatori sanitari.

#Vídeo – En #Lepe, #Huelva. Una mujer causa un grave accidente, sale del coche y se pone a bailar…… y posteriormente agrede a los compañeros de la Policía Local. Al final fue reducida por los compañeros de la Policía Local y detenida por varios delitos. 👏 pic.twitter.com/ogQTaNBYWv — Pedro G. 🇪🇸 (@verdeastur) July 10, 2020

Una volta scesa dal veicolo con indosso solo un costume da bagno, la donna ha iniziato a ballare sul luogo dell’incidente come se nulla fosse accaduto, rimanendo impassibile anche dopo l’arrivo della polizia locale. Portata via dagli agenti, la donna ha dunque tentato di opporre resistenza all’arresto venendo immediatamente immobilizzata a terra e ammanettata dopo una breve colluttazione.

La signora è stata successivamente portata in caserma, dove i test per verificare la presenza di alcol e droga nel sangue hanno dato esito negativo e dove è stata successivamente arrestata con l’accusa di crimini contro la sicurezza stradale e guida spericolata.