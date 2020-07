Un uomo di 57 anni vince 1,3 milioni di dollari con un biglietto sbagliato della lotteria, non era quello che avrebbe voluto acquistare.

Negoziante vende un biglietto sbagliato della lotteria, che si rivela però vincente. È accaduto in Michigan, Stati Uniti, dove un uomo si era fermato per fare rifornimento di carburante presso una stazione di servizio, lungo una strada statale a Eastpoint, nella zona di Detroit.

Biglietto sbagliato della lotteria si rivela vincente

Una volta raggiunto il bar del benzinaio, per pagare il rifornimento, l’uomo ha chiesto un biglietto gratta e vinci da 10 dollari. Il commesso presente al momento gliene ha consegnato un altro, per sbaglio, del valore di 20 dollari, che però si è rivelato vincente del jackpot.

Prima dell’incredibile scoperta, il negoziante si era offerto di cambiare il biglietto all’uomo, accortosi dell’errore.

Per uno scherzo del destino, questi si è rifiutato. “L’addetto mi ha consegnato il biglietto da 20 dollari per errore. Si è offerto di cambiarlo ma qualcosa mi ha detto di tenerlo”, ha raccontato il 57enne, “Sono contento di averlo fatto!”. La sua identità, per ovvi motivi, non è stata rivelata. Ora si ritrova con un bel gruzzolo in tasca, che ha deciso di incassare immediatamente, ovvero la cifra di 1,3 milioni di dollari.





Gratta e vinci da 10 milioni di dollari

Qualcuno, però, ha battuto il suo jackpot accaparrandosi 10 milioni di dollari, nel maggio 2020. Stiamo parlando di un fortunato operaio del settore siderurgico residente nella Carolina del Nord, Stati Uniti, che grazie ad un gratta e vinci ha ottenuto una somma davvero leggendaria.

“Sono grato, davvero grato al Signore“, ha dichiarato l’uomo entusiasta per la vincita, “Credo che il Signore lo abbia fatto per me e per la mia famiglia. C’è un motivo per cui io, oggi, ho vinto questa lotteria. Il Signore ha dei piani per me”.