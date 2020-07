Gli account Twitter di alcuni personaggi noti, come Bill Gates, Elon Musk e Jess Bezos, sono stati hackerati nella giornata di mercoledì. In particolare si tratta di messaggi fraudolenti attraverso i quali viene richiesto l’invio di bitcoin.

In base a quanto ufficializzato dallo stesso social network, Twitter è stato oggetto di un massiccio attacco hacker. Al momento sono ancora in corso le verifiche del caso, con Twitter che ha fatto sapere che rilascerà una dichiarazione in merito.

In particolare gli account Twitter di Elon Musk, Bill Gates, Jeff Bezos, Joe Biden e Mike Bloomberg sarebbero stati hackerati per promuovere una truffa legata ai bitcoin.

Tra le altre vittime si annoverano anche i nomi di Barack Obama e Kanye West. In base a quanto riportato dai media americani, tali account sono stati hackerati, pubblicando tweet che promettevano di raddoppiare l’ammontare dei pagamenti in bitcoin inviati ai loro indirizzi.

We are aware of a security incident impacting accounts on Twitter. We are investigating and taking steps to fix it. We will update everyone shortly.

— Twitter Support (@TwitterSupport) July 15, 2020