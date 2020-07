A causa del Covid, sono stati sospesi diversi voli. Uno studente ha deciso di viaggiare in bici (dalla Scozia alla Grecia) per tornare a casa.

Quando ha scoperto che tutti i voli disponibili erano stati cancellati a causa del Covid, uno studente greco di nome Kleon Papadimitriou non si è arreso. Il giovane ha deciso di tornare a a casa facendo un lungo viaggio dal nord Europa fino ad Atene in bici.

Il ragazzo ha portato con sé soltanto una tenda, un sacco a pelo e del cibo in scatola, per soddisfare le esigenze minime nel corso del viaggio. Kleon studia ingegneria in Scozia, all’università di Aberdeen. È partito da qui per un viaggio di più di 3500 chilometri alla volta di Atene.



Covid, voli annullati: il viaggio di Kleon

L’avventura di Kleon è iniziata quando tre dei suoi voli sono stati cancellati a causa della pandemia da coronavirus. Il ventenne è dunque rimasto bloccato in Scozia senza la possibilità di poter tornare ad Atene. Inoltre, la maggior parte dei suoi amici e conoscenti erano già andati via. A quel punto, il lampo di genio: il giovanissimo ha deciso di salire in sella, armato solo di tende, sacco a pelo, pane e sardine e compiere un lungo viaggio durato la bellezza di 48 giorni.





Il ritorno a casa

Alla fine, Kleon è riuscito a tornare a casa dove è stato accolto da famigliari, amici e parenti. La famiglia dello studente è tuttavia riuscita a seguire il ragazzo a distanza nel corso del suo spostamento, tramite un’app.

Nel corso del suo viaggio, il ragazzo ha toccato Regno Unito, Paesi Bassi, Germania, Austria e Italia. Alla fine si è imbarcato dal porto greco di Patrasso. Una volta toccata la terraferma, ha ripreso a viaggiare in bici, fino ad arrivare al suo quartiere ad Atene.