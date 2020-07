I vicini di casa possono essere violenti: lo sa bene Jennifer McLeggan, che ha ricevuto diverse minacce di morte dai suoi. Siamo a Valley Stream, un piccolo paese nei pressi di Long Island, New York, e Jennifer non riesce a placare l’incubo del vicinato.

Jennifer è un’infermiera afroamericana che vive con sua figlia nella contea di Nassau. Da quando si è trasferita nella nuova casa, il suo vicinato non le ha dato tregua. Prima feci umane in giardino, poi scoiattoli morti.

Per la donna, vivere in quel quartiere è diventato un incubo ad occhi aperti. L’ultimo, estremo aiuto, è stato lanciato affiggendo alla porta un lungo cartello dove la donna spiega quello che sta passando. Da quando ha acquistato la casa, l’infermiera, assieme alla figlia, ha ricevuto minacce pesanti a sfondo razzista. Stanca di subire, ha deciso di filmare, facendo poi ricorso in tribunale: per queste azioni, ha ottenuto un rimborso di 5mila dollari.

Nonostante la “vittoria giudiziaria”, i vicini continuano a vessarla: spesso Jennifer li riprende mentre imbracciano le armi e cercano di intimorirla. Laura Curran, a capo della contea di Nassau, ha fatto sapere che è in corso un indagine: “La contea non tollererà mai che un residente sia molestato o intimidito” ha dichiarato.

Thank you to everyone who reached out regarding the harassment of #ValleyStream homeowner. We reached out to her. We are calling for full investigation.

We are each other keepers. #ProtectBlackWomen pic.twitter.com/moP3v3B8ov

— Michaëlle Solages (@MichaelleSolage) July 12, 2020