Rientrata l'allerta tsunami inizialmente diramata dalle autorità per il terremoto in Papua Nuova Guinea.

Una forte scossa di terremoto ha terrorizzato la popolazione della Papua Nuova Guinea: un grave evento sismico è avvenuto alle ore 4:50, le 12:50 locali, davanti la costa est dell’isola. Un terremoto di magnitudo pari a 7.0 è stato registrato dalla sala Ingv di Roma.

Il sisma ha avuto ipocentro a circa 80 km di profondità ed epicentro 114 km a nordovest di Popondetta, capoluogo della provincia di Oro. Fortunatamente, sembrerebbero non esserci segnalazioni di danni a cose e persone.





Terremoto in Papua Nuova Guinea

Inizialmente, era stata diramata l’allerta tsunami in Papua Nuova Guinea ma dopo qualche ora l’allarme è rientrato. Non è la prima volta che un evento sismico avviene in questo territorio: nel febbraio 2018, un terremoto di magnitudo pari a 7.5 aveva causato almeno 15 morti e distrutto centinaia di edifici.



Nei giorni scorsi, domenica 12 luglio, sempre in Papua Nuova Guinea, un altro terremoto aveva scosso la popolazione. Una scossa di terremoto di magnitudo 5.4, si è verificata alle ore 23:53 di domenica 12 luglio con epicentro nei pressi di Buka, Papua-Nuova Guinea. La profondità stimata è stata di circa 169.72 Km. Anche in quel caso, però, fortunatamente, non si sono segnalati danni a cose e persone.