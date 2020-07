Durante il rito della sepoltura, in India uan neonata si è risvegliata, nonostante fosse stata dichiarata morta in ospedale.

In India una neonata era stata dichiarata morta dai medici, per poi risvegliarsi durante la sua sepoltura. La bimba però non ce l’avrebbe fatta, visto che le sue condizioni sono apparse critiche e sarebbe morta prima dell’arrivo dell’ambulanza.

Scontro tra medicie parrenti della neonata che accusano l’ospedale di aver dichiarato la falsa morte della neonata.

Viene dichiarata morta: “resuscita” in India

Una neonata era stata dichiarata apparentemente morta poco dopo la sua nascita, ma durante la sua sepoltura nella cittadina di Goguna, in India, la piccola si sarebbe risvegliata, sotto gli occhi increduli dei presenti.

Secondo quanto riporta il sito Times of India, la madre era stata portata d’urgenza in ospedale per dare alla luce la piccola, morta prematuramente.

Un’infermiera avrebbe così dichiarato il decesso della piccola, provedendo a mettere la salma della bambina in un sacchetto di plastica.

Durante l’atto della sepoltura, la piccola avrebbe iniziato a piangere e urlare a squarciagola. Una gioia effimera per i genitori, visto che le condizioni della bambina erano già molto gravi. In pochi minuti la bimba ha smesso di respirare, rendendo vano l’intervento tardivo dell’ambulanza.



Responsabilità

I genitori della neonata hanno accusato i medici dell’ospedale di omicidio. La versione dei sanitari però è differente. L’infermiera sostiene di non aver dichiarato il decesso della bimba, tutt’altro, di aver avvisato i genitori per portarla a casa. Secondo i medici, i genitori si sarebbero convinti della morte della piccola.