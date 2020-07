Beve alcolici a stomaco vuoto, muore ragazza di 27 anni

Un digiuno prolungato e un semplice cocktail avrebbero creato il mix fatale: 27enne beve alcolici e stomaco vuoto e muore.

Beve alcolici a stomaco vuoto è muore. È la terribile storia di una 27enne britannica, Alice Burton Bradford, deceduta improvvisamente in casa sua a Brighton senza riuscire nemmeno a raggiungere l’ospedale. Aveva bevuto un semplice drink alcolico preparato in casa, ma la reazione del suo corpo è stata del tutto improvvisa anche perchè la ragazza non era solita concedersi all’alcol essendo un’appassionata di fitness, bicicletta e corsa.

Beve alcolici a stomaco vuoto e muore

A tradire Alice potrebbe essere stata proprio la sua attenzione alla linea: secondo i medici è stata vittima di una chetoacidosi alcolica, una complicanza metabolica dell’assunzione di alcol e del digiuno prolungato. Solitamente le conseguenze principali sono sintomi passeggeri come nausea, vomito e dolore addominale ma, anche iperglicemia che, senza trattamento adeguato e in tempo, può condurre al decesso.





Questo il commento di un’amica della ragazza rilasciato al Daily Mail: “È stato assolutamente uno shock orribile. Nessuno se lo aspettava affatto. Solo tre settimane prima di morire aveva partecipato a una gara in bici. Non avevo mai sentito parlare della chetoacidosi alcolica fino alla sua morte.

Non siamo sicuri di quanto abbia bevuto quel fine settimana, ma non era alcolizzata. Non aveva mangiato abbastanza e questo le aveva innescato un acido nello stomaco ma è stato tutto così improvviso. non è nemmeno potuta andare in ospedale, era uscita nel suo giardino ed è morta lì. Credo fermamente che ci sia bisogno di molte più informazioni sui pericoli del bere quando non hai mangiato correttamente”.