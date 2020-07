Il presidente del Consiglio Europeo Charles Michel ha presentato una bozza di Recovery Fund che prevede 390 miliardi di euro di sussidi.

Probabile intesa vicina al tavolo del Recovery Fund, con il presidente del Consiglio Europeo Charles Michel che verso le ore 19 ha presentato una bozza di piano per la ripresa che prevede 360 miliardi di euro in prestiti e altri 390 miliardi di euro di sussidi, una modifica notevole rispetto ai 500 miliardi inizialmente previsti per gli aiuti a fondo perduto.