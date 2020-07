Il presidente Donald Trump ha pubblicato sui social una sua foto con la mascherina: "Nessuno è più patriottico di me".

Il presidente Usa Donald Trump ha twittato una sua foto con indosso la mascherina. Nonostante l’emergenza sanitaria legata al coronavirus (Covid-19) abbia duramente colpito gli Stati Uniti in termini di contagi e di vittime, il tycoon ha usato per la prima volta in pubblico la mascherina appena una settimana fa.

Adesso Trump ha “ufficializzato” l’utilizzo con un tweet “patriottico”.





Donald Trump e la mascherina

Sette giorni fa Trump si era recato presso l’ospedale militare Walter Reed a Bethesda, Maryland, a pochi chilometri dalla Casa Bianca. Le sue immagini con il dispositivo di protezione erano state trasmesse dalle televisioni americane.

Prima di allora il presidente Usa Donald Trump aveva indossato la mascherina solo presso una fabbrica in un’area privata.

“Il vostro presidente preferito”

“Siamo uniti negli sforzi per combattere l’invisibile virus cinese – ha scritto su Twitter il tycoon – e molti dicono che è patriottico indossare la mascherina quando non si può avere il distanziamento sociale. Nessuno è più patriottico di me, il vostro presidente preferito”.

“Il virus sparirà”

Hanno fatto discutere in merito al coronavirus anche alcune dichiarazioni rilasciate in un’intervista a Fox News Sunday. “Alla fine avrò ragione. – ha detto Trump – Lo sapete, l’ho detto: sparirà. Nessun Paese ha mai fatto ciò che abbiamo fatto in termini di test. Siamo l’invidia del mondo. Lo dico un’altra volta: sparirà e io avrò ragione. Abbiamo uno dei tassi di mortalità più bassi al mondo”.