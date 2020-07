Dai dati che emergono dai CDC, negli USA i casi di contagio da Coronavirus sarebbero 10 volte maggiori.

Negli USA, secondo i dati riportati dai Centri per la prevenzione e il controllo delle malattie (CDC), i casi di positività al Coronavirus finora potrebbero essere da 10 volte maggiori. Sono stati circa 3,8 milioni di casi segnalati fino al momento negli Stati Uniti.





Coronavirus USA: casi 10 volte maggiori

“I risultati riportano il numero di tutte quelle persone che hanno avuto una malattia lieve o che non hanno richiesto alcuna assistenza medica o sono state sottoposte a test contribuendo alla trasmissione del virus fra la popolazione”, hanno affermato i ricercatori.

Lo studio si basa su test sugli anticorpi di circa 16.000 persone condotti tra la fine di marzo e l’inizio di maggio in alcune parti della California, Connecticut, Florida, Louisiana, Minnesota, Missouri, New York, Pennsylvania, Utah e Washington. I CDC e i dipartimenti statali di salute hanno notato che i test sugli anticorpi possono produrre risultati positivi falsi, ma quello utilizzato nello studio aveva una probabilità del 96% di identificare correttamente le persone con anticorpi.





Numero delle infezioni probabilmente sottostimato

“È possibile che siano stati prelevati campioni da pazienti in cerca di cure per sospetti sintomi di COVID-19, risultati potenzialmente tendenziosi, in particolare in contesti, come New York, dove l’incidenza della malattia era più elevata”, hanno poi continuato i ricercatori.

E il numero di infezioni è ancora probabilmente sottostimato. Lunedì 20 luglio un importante fornitore di test ha annunciato che potrebbero essere necessari fino a 14 giorni per fornire i risultati ad alcuni pazienti. I Centri per la prevenzione e il controllo delle malattie invitano i fornitori dei servizi sanitari a limitare l’invio di campioni per quei pazienti che “sono probabilmente a basso rischio”.