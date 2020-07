Donne afghane, esame in spiaggia: l’Università batte il Coronavirus

Le immagini dell'esame in spiaggia delle donne afghane sta facendo il giro del mondo.

La foto delle donne afghane hanno affrontato l’esame di ammissione per l’Università in spiaggia, combattendo in questo modo il Coronavirus, che ha colpito duramente l’Afghanistan. Una foto dal significato davvero molto forte, che ha strappato un sorriso al mondo intero.

Gli scatti stanno facendo il giro dei social network e sono diventate virali. Tutti stanno condividendo le foto per lanciare un messaggio bellissimo, che hanno mandato queste giovani studentesse, determinate e piene di voglia di andare avanti.

The National Entrance Exam for university in #Daykundi is being held outdoors due to #COVID19 #Coronavirus concerns. 210,000 students are expected to sit for #Kankor this year in #Afghanistan pic.twitter.com/Z3Pg0z651T — Reporterly (@Reporterlyaf) July 19, 2020

LEGGI ANCHE: Attacco al palazzo dell’Intellicence in Afghanistan: 5 morti

Esame in spiaggia per le studentesse afghane

Gli esami nazionali per l’ammissione all’Università si sono svolti in spiaggia, all’aperto, e anche nei campi sportivi a causa delle preoccupazioni per il Coronavirus. Le norme attualmente in vigore rendono difficile lo svolgimento degli esami nel modo in cui vengono organizzati di solito. Questo non ha fermato le studentesse afghane, che vogliono studiare e non vogliono perdere la possibilità di essere ammesse all’Università e di inseguire i loro sogni.





Quest’anno si prevedono le iscrizioni per 210.000 studenti, che non si sono mai fermati di fronte alle difficoltà, spinti dalla determinazione di sostenere il loro esame di ammissioni. Il web l’ha nominata la spiaggia degli esami e le fotografie scattate alle donne afghane sono diventate un vero e proprio simbolo di questa emergenza mondiale.

Neanche la pandemia ha fermato queste ragazze di fronte ai loro scopi. Neppure la povertà e il fatto di essere donne. Un’immagine davvero molto forte, simbolo di un riscatto incredibile.