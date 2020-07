Presso l’aeroporto internazionale di Shanghai Pudong, Cina, aereo prende fuoco sulla pista. Increduli gli spettatori, qualcuno di loro ha ripreso le spaventose immagini che mostrano un velivolo della flotta Ethiopian Airlines circondato da enormi nuvole di fumo.

La drammatica scena ha visto come protagonista un Boeing-777 che trasportava merci, prendere fuoco intorno alle 14 ora locale dell’aeroporto Shanghai Pudong. Lo staff di terra, come si evince dai video, sembra impietrito mentre guarda il fumo e le fiamme distruggere il velivolo. Appena sette anni prima, accadde la stessa cosa presso l’aeroporto di Londra.

Here is a video circulating on Chinese social media of the burning @flyethiopian 777F at Shanghai Pudong Airport. It’s most definitely a hull loss at this point. #BreakingNews #AvGeek pic.twitter.com/FN98d6QNrJ

— FATIII Aviation (@FATIIIAviation) July 22, 2020