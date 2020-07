Una festa per festeggiare la fine del coronavirus a Praga si è rivelata un nuovo focolaio: sono almeno 68 i contagi che ne sono derivati.

Sono 68 i contagi da coronavirus finora riscontrati dopo una festa a Praga, i cui partecipanti stavano festeggiando la fine dell’emergenza sanitaria. Tra loro ci sono anche alcuni calciatori.



Coronavirus: contagi dopo festa a Praga

Il party ha avuto luogo l’11 luglio 2020 secondo quanto affermato dalla direttrice dell’ufficio di sanità pubblica locale Zdenka Jagrova. I partecipanti sarebbero stati 17 di cui 15 sono poi risultati positivi all’infezione. Costoro l’avrebbero poi trasmessa ai loro familiari e contatti stretti fino a portare il bilancio dei contagiati a 68, ma non si esclude possa aumentare.

Stando a ciò che riportano i media locali, altre 120 persone si trovano in isolamento domiciliare, in attesa dell’esito del tampone, per evitare che possano eventualmente contribuire a diffondere il virus.

Tra le persone positive ci sarebbero anche dei calciatori. Se i funzionari locali non hanno menzionato le società sportive colpite, Sparta Praga, Boemia 1905 e Dukla Praga hanno confermato contagi nelle loro squadre junior o riserve. É possibile che all’origine del contagio ci sia una donna asintomatica che durante la festa sarebbe venuta a contatto con i giocatori di calcio.



Intanto i casi attualmente positivi in Repubblica Ceca hanno superato le 5 mila unità registrando mercoledì 22 luglio 2020 l’incremento di contagi più alto da un mese. Si tratta di 212 soggetti che hanno fatto salire il bilancio complessivo a 5.046. Quanto al numero totale di coloro che sono risultati positivi da inizio epidemia, esso ammonta a 14.324.