Mykonos, morta ragazza di 18 anni a seguito di un grave incidente stradale. Si trovava in vacanza con un'amica, quando è avvenuta la tragedia.

Una ragazza è morta a Mykonos, Grecia, mentre era in vacanza sull’isola con un gruppo di amici. Residente a Perugia, la 18enne era in macchina con un’amica quando si è trovata coinvolta in un brutto incidente stradale, a seguito del quale ha perso la vita.





Ragazza morta a Mykonos

Le due ragazze si trovavano in macchina al momento della tragedia, un mezzo preso a noleggio col quale sono scontrate contro un’altra autovettura, precipitando da una scogliera. L’amica della giovane vittima è fortunatamente rimasta in vita ma gravemente ferita.

Non sono ancora noti ulteriori sviluppi riguardo all’incidente, le Autorità stanno provvedendo ad effettuare tutti i rilievi del caso, per stabilire con certezza le dinamiche. Anche sullo stato di salute dell’amica della 18enne morta, non ci sono nuove comunicazioni dalla Grecia.

Incidenti fatali alla guida

Un simile grave incidente stradale ha avuto luogo anche a Predazzo, in Val di Fassa, l’11 luglio 2020. Una famiglia era in viaggio per trascorrere le vacanze, quando l’auto sulla quale si trovava a bordo anche un bambino di 11 anni, si è schiantata contro un altro mezzo, proveniente dalla direzione opposta.

Il piccolo non ce l’ha fatta: nonostante non avesse riportato ferite gravi, in ospedale le sue condizioni di salute si sono velocemente aggravate fino al decesso.

Nella giornata del 4 luglio, stessa dinamica per un frontale che ha visto coinvolti un uomo di 54 anni e un giovane di 18 sulla Paullese, all’altezza del Comune di Acquanegra in provincia di Cremona. L’incidente mortale è avvenuto intorno alle 3 di notte, sembra che entrambe le autovetture sfrecciassero a velocità sostenuta, viste le conseguenze dell’impatto.