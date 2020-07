Ci sarebbe una fatalità nell'incidente in cui ha perso la vita un bimbo, che si è accidentalmente sparato un colpo alla testa con una pistola.

Si spara con una pistola in modo accidentale: l’episodio è già tragico, ma lo è ancora di più se si pensa che il protagonista è un bambino di soli 3 anni, morto subito dopo in ospedale. La storia viene dagli Stati Uniti e sul caso stanno indagando gli agenti per ricostruire tutta la vicenda.

Bambino si spara con la pistola: morto

Liam Myers aveva tre anni. Era in casa con la madre e altre persone adulte e nessuno sa come la tragedia sia potuta accadere. Stando ai primi rilievi, il piccolo si sarebbe sparato con una pistola semiautomatica Glock 45 in maniera inconsapevole. L’arma era stata lasciata incustodita sotto un materasso. A quanto rivelano le prime testimonianze, Liam si trovava nella stanza da solo al momento dell’incidente.

La ricostruzione è agghiacciante: il bimbo, pensando di avere fra le mani un giocattolo, ha azionato il grilletto che lo ha colpito alla testa ferendolo gravemente. A nulla è valsa la disperata corsa in ospedale: il piccolo sarebbe morto subito dopo. Le forze di Polizia stanno raccogliendo tutte le testimonianze. La madre, una giovane donna di 22 anni, non si capacita dell’accaduto. Al momento non sono stati effettuati arresti.

Il precedente del bambino morto a gennaio

Non è la prima volta che negli Stati Uniti capitino incidenti di questo tipo. Lo scorso 19 gennaio, un bambino di soli quattro anni è morto dopo che al padre era accidentalmente partito un colpo di pistola: i due stavano giocando a wrestling. Anche in quel caso, il proiettile ha ferito rovinosamente il piccolo alla testa, causandogli ferite gravissime che nemmeno l’immediato intervento degli operatori sanitari ha potuto tamponare, rendendo vano ogni tentativo di rianimazione.





Dalle indagini, è emersa un’agghiacciante coincidenza: in ambedue i casi l’arma fatale era una pistola Glock semiautomatica.