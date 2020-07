Tre persone sono morte in Germania dopo che un aereo si è schiantato contro una casa: il pilota risulta ancora disperso.

Tragedia in Germania, precisamente a Wesel, dove un aereo ultraleggero si è schiantato contro una casa. L’incidente ha causato un bilancio di tre morti: per il momento la loro identità non è ancora nota, così come non è chiaro se il pilota sia deceduto nello scontro.

Aereo contro una casa in Germania

Secondo quanto riportato dai pompieri, il violento impatto del velivolo contro il condominio ha fatto prendere fuoco all’edificio tanto che l’appartamento dell’ultimo piano è andato completamente distrutto. Qui viveva una madre con il figlio piccolo, lievemente ferito e salvato dai soccorritori. Si sospetta invece che la madre sia tra i deceduti. Gli altri due potrebbero essere gli occupanti dell’aereo che aveva spazio per due persone oltre il conducente.

Stando ad un portavoce delle autorità, il mezzo, un TL 96, sarebbe decollato dall’aerodromo di Marl, a soli tre chilometri dal luogo dell’incidente. Per cause ancora in via di accertamento avrebbe accusato un malfunzionamento che ha portato allo scontro con l’abitazione. Vicino al luogo del sinistro i soccorritori hanno anche trovato un paracadute, probabilmente quello del freno di emergenza.

Alcuni testimoni oculari hanno inoltre spiegato che prima di impattare contro la casa, l’ultraleggero si era scontrato con una mongolfiera.

Nell’area, in cui sono intervenuti decine di soccorritori con diversi elicotteri e una squadra di cani da salvataggio, sono state trovate anche numerose parti dell’aeromobile. L’operazione ha coinvolto anche forze dell’ordine e paramedici di emergenza.