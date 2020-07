Georgia, giovane 25enne morta assieme ai suoi figlioletti di 10 mesi: i cadaveri si trovavano all'interno di un'auto sul fondo di un lago.

La autorità di Augusta, nello stato della Georgia, negli USA, sono attualmente impegnati nella risoluzione di quello che ha tutti gli elementi di un vero e proprio mistero. Una donna, Shaquia Philpot (25 anni) assieme ai figlioletti di 10 mesi, Caysen e Cassius Williams, gemellini di entrambi 10 mesi, sono stati trovati morti.

I tre cadaveri erano sul fondo di un lago all’interno di un’auto. A dare l’allarme un uomo, che si trovava nei pressi del lago per pescare. In attesa dell’autopsia che sarà fatta a breve, l’episodio ha commosso gli USA. Shaquia è i suoi figli si trovavano a Hephzibah, a circa 10 miglia dalla zona in cui sono deceduti.

Georgia, mamma e figli trovati morti

Le dichiarazioni della nonna dei piccoli

Myrtis Wright Bennet, nonna dei bambini, ha confermato il loro decesso su Facebook, affermando che “Shaquia, Caysen e Cassius hanno spiegato le ali”. Nel post FB, la donna prosegue dicendo che vederli di ritorno dal lavoro per lei era motivo di grande gioia. Anche se è difficile accettarlo, Myrtis sa bene che Shaquia e i suoi piccoli sono nella mani di Dio “i cui piani non possiamo metterli in discussione”.