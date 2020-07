Una tartaruga gialla ha fatto la sua comparsa sulle coste dell'India. Le immagini del particolare animale hanno fatto il giro del mondo.

Un incontro particolare quello che ha visto protagonista un contadino dell’India e una tartaruga di colore giallo. Un evento, questo, veramente straordinario che non poteva che essere prontamente filmato. Il video ha fatto il giro del mondo portando l’animale sotto la lente d’ingrandimento del dipartimento forestale indiano e del National Geographic.

Fin da subito entrambi hanno avuto un’idea comune: si tratta di una forma di albinismo.

Tartaruga gialla trovata in India

In un primo momento, per la sua dimensione e per la sua forma, in molti hanno accostato le immagini della tartaruga a quella di un “grosso limone“. A spiegare questo fatto eccezionale sono intervenuti il dipartimento forestale indiano e il National Geographic. Entrambi hanno confermato che il colore particolare della sua testuggine è dovuto a una forma rara di albinismo.

Ma cosa sarebbe questo albinismo? L’albinismo è, in poche parole, un difetto enzimatico con tutti i sintomi, cause e terapie. La teoria, comunque, verrebbe confermata anche dal colore degli occhi dell’animale: di colore rosa. Un evento veramente insolito quello capitato sulle coste dell’India perché, come gli esperti affermano, nei rettili l’albinismo si mostra sotto altri effetti specialmente per quanto riguarda i colori, uno tra tutti, la pelle bianca.

Le immagini e i video di questa particolare tartaruga hanno fatto il giro del mondo destando molta curiosità e tenerezza nell’animale. “Non si era mai visto una cosa simile” commenta il guardiano dell’area faunistica. La tartaruga, comunque, non è il primo animale a essere affetto da albinismo, anzi: una lista decreta gli animali più comuni da questo difetto.