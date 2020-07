Si chiamano Hsu Hsiu-e e Chang Wan-ji sono ultraottantenni e lavorano in una lavanderia. Con le loro foto fanno concorrenza alla Ferragni.

A Taiwan ci sono due influencer competitor di Chiara Ferragni. Hanno 83 e 84 anni e si chiamano Hsu Hsiu-e e Chang Wan-ji, di mestieri fanno i lavandai. Durante il lockdown hanno deciso di riutilizzare i capi abbandonati nei negozi per un fine social.

Gli influencer di Taiwan

Hsu Hsiu-e e Chang Wan-ji hanno 83 ed 84 anni e sono i proprietari di una lavanderia a Taiwan. I due sono diventati delle vere e proprie star sui social, a tal punto da fare concorrenza alla fashion influencer Chiara Ferragni. La loro fama arriva dai capi d’abbigliamento che costantemente vengono dimenticati dai clienti al negozio.

Durante il lockdown la coppia, annoiata dalla reclusione, ha deciso di indossare i capi e posare per i canali social.

Su suggerimento del nipote, i due anziani commercianti sono diventati delle vere icone del mondo glam.





I due senior influencer

Come ha spiegato Hsu Hsiu “non avrei mai pensato, alla mia età, che così tante persone potessero apprezzare le mie foto”. Il profilo social dei due commercianti è seguito da 500mila followers e sotto ogni post lanciano appelli importanti, anche in relazione al tema dell’abbandono di abiti in lavanderia.

“Questi vecchi abiti sono stati abbandonati dai clienti nella lavanderia per anni – scrive il nipote delle star sui Instagram -.

Andate a riprendere i vostri abiti, se li avete dimenticati in lavanderia” .

Gli abiti abbandonati

La questione degli abiti abbandonati in lavanderia è più diffusa di quello che si pensi, non solo a Taiwan ma in tutto il mondo.

Molte volte capi vengono lasciati in negozio perché i diretti interessati muoiono e non c’è nessuno che va a reclamarli. In altre occasioni, invece, i clienti partono all’improvviso e non pensano alla lavanderia. La coppia di anziani ha deciso di donare una parte degli abiti extra in beneficenza, l’altra ai social per i loro scatti glamour!