Secondo l'Ufficio per i Diritti delle donne da quando è cominciata l'emergenza coronavirus in Perù sono scomparse centinaia di donne.

In Perù è emergenza per le centinaia di donne scomparse dall’inizio del lockdown per il coronavirus (Covid-19). A lanciare l’allarme è stata Eliana Revollar, a capo dell’Ufficio per i Diritti delle donne del Difensore civico nazionale. Stando a quando affermato da Revollar in Perù, dove persiste un terribile problema di violenza domestica, da quando è cominciata la quarantena oltre 900 donne e ragazze sono scomparse.

Si teme possano essere morte.

Donne scomparse in Perù: è emergenza

La crisi riguardante le donne scomparse in Perù si è acuita con il coronavirus. Le famiglie sono state confinate in casa, le persone stanno perdendo il lavoro e l’emergenza sanitaria non accenna a placarsi. “Durante la quarantena, – ha spiegato Eliana Revollar – dal 16 marzo al 30 giugno, 915 donne in Perù sono state segnalate come disperse e si teme che siano morte”.

Ben il 70% di esse è minorenne.

La polizia si rifiuta di indagare

Prima dell’epidemia di coronavirus ogni giorno sparivano 5 donne in Perù. Sono diventate 8 al giorno dall’inizio del lockdown nel Paese andino da 33 milioni di abitanti. Revollar ha spiegato di stare cercando di creare un registro delle persone scomparse. La situazione, però, è particolarmente complicata. Gruppi per i diritti delle donne e Ong hanno denunciato che spesso la polizia si rifiuta persino di indagare sui casi di violenza domestica.

Solsiret Rodriguez

A gennaio, tre anni dopo la sua scomparsa, è stato ritrovato il corpo senza vita di Solsiret Rodriguez, studentessa universitaria e attivista per i diritti e la sicurezza delle donne. L’anno scorso ci sono state 166 uccisioni di donne in Perù. Ci sono state poco meno di 30mila chiamate per denunciare la violenza domestica secondo il Governo.