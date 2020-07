La Russia si dice pronta ad approvare il vaccino Covid entro metà agosto: ma non ci sono dati scientifici a supporto della ricerca.

C’è chi parla di ottobre – e sarebbe già un gran risultato – per poter avere un vaccino contro il Covid efficace. Ci sono delle aziende, come Moderna e Pfizer, che sono già alla terza fase ed Anthony Fauci, principale virologo della task-force americana, si dice parecchio fiducioso sulla possibilità di avere un siero già entro l’autunno del 2020.

Eppure, dalla Russia – secondo una notizia rilanciata dalla CNN – fanno sapere di essere pronti a immettere sul mercato un vaccino per il Coronavirus già da metà agosto.





Vaccino Covid: in Russia da agosto?

Dallo Stato a guida Putin, infatti, arriverebbero ‘buone notizie’: la Russia, per quanto concerne il vaccino anti-Covid, potrebbe essere pronta già per metà agosto.

Ad affermarlo, con piena fiducia, sono funzionari russi che sostengono di lavorare alla data del 10 agosto, o anche prima, per l’approvazione del siero che sarà sviluppato dall’Istituto Gamaleya di Mosca.

Sul tema è intervenuto Kirill Dmitriev, a capo del fondo sovrano russo che finanzia le ricerche per il vaccino, parlando di “momento Sputnik” in riferimento al lancio del primo satellite al mondo nel 1957 da parte dell’allora Unione Sovietica.

“Gli americani rimasero sorpresi quando sentirono i bip dello Sputnik. Sarà lo stesso con il vaccino: la Russia ci arriverà per prima”. Ma non tutto è oro ciò che luccica: la Russia, sul vaccino per il Covid, non ha diffuso alcun dato scientifico sui test effettuati per il siero; ciò rende impossibile al momento verificare in maniera indipendente la sicurezza o l’efficacia dell’antidoto.