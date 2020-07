L'Italia ha deciso di inviare un team di medici in Albania per supportare il Paese nella lotta all'emergenza coronavirus.

L’Italia ha deciso di inviare un team di medici in Albania per supportare il Paese nella lotta all’emergenza coronavirus. Un’operazione che rientra nell’ambito del Meccanismo Unionale di Protezione Civile e che è stata disposta dal Presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte, per il tramite del Ministero degli Affari Esteri.

Team di medici in Albania

L’operazione di invio di un team di medici in Albania è conseguente la richiesta di assistenza internazionale formulata da alcuni paesi esteri per contrastare gli effetti del coronavirus. Oltre al team è stato anche predisposto un carico di mascherine e di altro materiale sanitario per le strutture ospedaliere albanesi.

Ecco quanto scritto in merito attraverso un post pubblicato sul profilo ufficiale del Dipartimento della Protezione Civile: “Destinazione Albania! Durante la fase più critica dell’emergenza Coronavirus l’Albania ha messo a disposizione del nostro Paese personale e competenze.

Oggi è l’Italia a attivarsi per supportare la risposta dei medici e sanitari locali. Il nostro team sanitario è partito con un volo messo a disposizione dalla Guardia di Finanza. Buon lavoro!”



Il team di professionisti inviato in Albania, provenienti dalla sanità regionale, sono coordinati dal Dipartimento della Protezione Civile e sono composti da personale medico-sanitario che andrà ad operare in supporto al sistema sanitario locale in modo tale da riuscire ad aiutare a contrastare la diffusione del virus, basandosi ovviamente sull’esperienza della realtà italiana.