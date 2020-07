Record di contagi al coronavirus in Libia, sono 205 in un giorno: paura per gli sbarchi.

E’ stata superata la soglia dei 17 milioni di casi di Covid-19 nel mondo, secondo il conteggio della Johns Hopkins University, che registra precisamente 17.029.155 contagi e 667.011 decessi a livello globale.Nella ultima settimana, ricorda il Guardian, sono stati registrati picchi record nel numero dei casi su base giornaliera: il 22 luglio, il dato è stato di 281.500 nuove infezioni, mentre il giorno successivo si è arrivati a 282.800.

Una situazione a livello mondiale tutt’altro che tranquilla e a preoccupare sono ora i numeri della Libia, paese dal quale partono molto dei barconi di immigrati che arrivano sulle coste italiane. Nello specifico nelle ultime 24 ore si è registrato un record di contagi giornalieri per il paese africano: 205 nuovi casi da coronavirus, che portano a 3.222 il totale in Libia. Lo ha reso noto il Centro nazionale libico per il controllo delle malattie sulla propria pagina ufficiale Facebook, precisando che i morti salgono a 76, i guariti a 596, e le persone attualmente positive da 2371 a 2550, con la maggior parte dei casi al Sud.

Coronavirus Libia record di contagi

Non va meglio in altri paesi del mondo. Negli Stati Uniti ieri 1.267 decessi per coronavirus in 24 ore, per un totale di quasi 150.700 vittime. Lo riporta la stessa Johns Hopkins University, che conta 68.086 nuovi contagi in un giorno per gli Usa a quota 4,24 milioni.

La Florida è stata particolarmente colpita, con un record di 216 nuovi decessi nelle ultime 24 ore per un totale di oltre 6.300 morti. Anche in Brasile l’epidemia non si ferma. Sono oltre 90mila, per la precisione 90.134, le persone che avevano contratto il coronavirus decedute in Brasile dall’inizio dell’emergenza sanitaria. Lo ha reso noto il ministero della Sanità brasiliano, comunicando altri 1.595 morti nelle ultime 24 ore.

Rispetto a ieri si contano inoltre 69.074 casi di Covid-19 in più, per un totale di oltre 2,5 milioni di infezioni. Nonostante i numeri evidenzino come la situazione non sia ancora sotto controllo, il governo ha emesso un decreto che riapre il Paese ai visitatori stranieri che arrivano via aereo, ponendo fine a un blocco di quattro mesi che ha devastato il settore turistico locale. Il Brasile è il secondo Paese al mondo più colpito dal virus dopo gli Stati Uniti per numero di morti e contagi.





Le parole del ministro Speranza

Il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha così commentato l’aumento dei casi nel mondo, con maggiore attenzione al caso libico e a quello spagnolo, greco e tedesco, dove pure i casi sono tornati ad aumentare. “I dati internazionali del Covid sono ancora preoccupanti. Gli ultimi segnali da Francia, Spagna e Germania ci dicono ancora una volta che la battaglia non è vinta, Neanche in Europa”, così Speranza su Facebook che sottolineando come sia necessario “insistere con la forza della prudenza”.