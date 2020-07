Un morto al minuto a causa del Covid negli Usa: la pandemia è fuori controllo e anche il Governo adesso è allarmato.

Il Covid non si arresta negli Usa dove il dato dei morti cresce ogni giorno di più a ritmi spaventosi. Secondo l’ultimo aggiornamento della Johns Hopkins University, infatti, gli Stati Uniti hanno registrato nella giornata di mercoledì 29 luglio ben 1.267 decessi per Covid portando il totale a quasi 150.700 vittime.

Secondo l’ultimo bollettino, inoltre, si segnalano ben 68.086 nuovi contagi in un giorno per gli Usa che tocca così quota 4,24 milioni. A essere colpita, in modo particolare, è lo Stato della Florida: 216 nuovi decessi in un solo giorno segnalano un nuovo record con il totale di oltre 6.300 morti.

Covid, in Usa un morto al minuto

Il Coronavirus, dunque, non rallenta la propria corsa. Tant’è che nella giornata del 29 luglio si è registrato – sempre secondo quanto riferito dalla Johns Hopkins University – la media di un morto al minuto per Covid negli Usa. Il tasso di crescita delle infezioni e dei decessi è tornato a livelli preoccupanti a distanza di due mesi: sta crescendo in modo esponenziale da metà luglio. Picchi di infezioni si registrano negli Stati dell’Arizona, California, Florida e Texas.

A essere più colpito è proprio quest’ultimo con il totale di 4300 vittime.

La mascherina sarà obbligatoria anche alla Camera. A comunicarlo è Nancy Pelosi. La decisione è stata presa dopo che un deputato repubblicano, Louie Gohmert (sempre molto restio a indossare il dispositivo di protezione individuale) è risultato positivo al test del Covid. Intanto, invece, il Ministro della Giustizia William Barr è risultato negativo al test sul Coronavirus.