Una scossa di magnitudo 4.2 è stata avvertita nel sud della California. Solo una settimana fa la terra ha tremato anche in Alaska.

La scossa di terremoto avvertita a Los Angeles ha spaventato diversi cittadini in tutto il sud della California. Non si sono registrati danni. Da qualche tempo l’America si trova a fronteggiare il problema delle onde sismiche. Paura anche in Alaska.

A Los Angels scossa di terremoto

Nel sud della California si è verificata una scossa di terremoto. Secondo i primi dati, raccolti dall’Us Geological Survey, il sisma è stato di magnitudo 4.2 della scala Richter. L’epicentro è stato individuato a San Fernando, a circa 30 chilometri da Los Angeles.

A 4.51 magnitude earthquake has occurred near San Fernando, California at 04:29! https://t.co/xjUwEq7bqX pic.twitter.com/vvMI5OOyHL — Pablo Pereira (@PabloWeather) July 30, 2020

I terremoti in America

Il fenomeno che si è verificato a Los Angeles non è isolato, anzi sono diversi gli episodi che hanno fatto preoccupare i cittadini. Soltanto una settimana fa negli Stati Uniti la terra aveva già tremato. In Alaska, una scossa di magnitudo 7.8, ha spaventato gli abitanti. Precedentemente si erano verificate altre scosse, una di magnitudo 6.1 a cui è seguita un’altra vibrazione di magnitudo 5.0.