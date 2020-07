A Madrid sono quadruplicati i contagi e le mascherine sono obbligatorie anche all'aperto.

A Madrid i contagi di Coronavirus sono quadruplicati e le mascherine sono diventate obbligatorie anche all’aperto. In poco più di una settimana la diffusione è quadruplicata e la regione è tornata nell’incubo. Il 20 Luglio i casi positivi erano 269, mentre il 28 luglio sono diventati 1.381.

Lo ha reso noto El Pais, che ha riferito che sono state prese delle nuove misure restrittive. Da oggi, infatti, l’uso della mascherina al di sopra dei 6 anni è obbligatorio anche negli spazi aperti.

Contagi quadruplicati a Madrid

La misura delle mascherine è parte di una serie di nuovi provvedimenti, come il divieto di assembramenti con più di 10 persone.

I ristoranti dovranno chiudere entro l’1.30 e saranno obbligati a registrare tutti i clienti per il tracciamento. La situazione a Madrid si sta complicando, ma anche nelle altre regioni del paese le cose non vanno meglio. In Spagna, nelle ultime 24 ore, sono stati registrati 1.153 nuovi casi. La maggior parte dei contagi sono avvenuti a Madrid e nelle comunità di Aragona e Catalogna.

Molti Paesi stanno chiudendo i confini con la Spagna, per via dell’aumento di casi degli ultimi giorni. La prima è stata la Gran Bretagna, seguita da Belgio, Olanda, Norvegia e Germania. Tutti coloro che arrivano o tornano dalla Spagna devono effettuare 14 giorni di quarantena obbligatoria in Regno Unito e 10 in Norvegia. L’isolamento è previsto anche in Olanda e Belgio, ma solo per chi viene da alcune regioni specifiche.

Il premier francese sta meditando sulla chiusura dei confini.

