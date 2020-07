Una donna ha scoperto il marito che si trovava in auto con un’altra donna. È infine andata su tutte le furie, bloccando il traffico dell’intasatissima Peddar Road di Mumbai. La scena di gelosia ha raggiunto livelli incredibili. Da quello che si sa attualmente, la donna avrebbe inseguito la Range Rover del compagno.

Lei avrebbe impedito all’uomo (e alla sua amante) di proseguire nella fuga ponendosi dinanzi alla vettura e creando non pochi grattacapi agli altri automobilisti e ai poliziotti che stavano dirigendo il traffico.

Traffic movement on Mumbai’s Peddar Road was affected on Saturday evening due to a fight between a couple on the road

The woman was fined for abandoning her vehicle in the middle of the road, which led to the traffic jam https://t.co/c76YLF7Pet

Video: Twitter/ Waris Pathan pic.twitter.com/LBnmFDSJQR

— Hindustan Times (@htTweets) July 13, 2020