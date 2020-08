Secondo l'Oms e il Comitato di emergenza da essa convocato la pandemia di coronavirus sarà ancora molto lunga.

Il comitato di emergenza convocato dal direttore generale dell’Oms ha affermato che la pandemia di coronavirus sarà molto lunga e che pertanto servono sforzi a lungo termine e una riposta sostenuta a livello locale e globale.

Oms: “Pandemia di coronavirus molto lunga”

Dopo aver espresso apprezzamento per gli sforzi di risposta da parte dell’Oms e dei suoi partner, ha messo in evidenza la lunga durata prevista della crisi sanitaria che, pur verificandosi una volta al secolo, lascia sentire i suoi effetti per i decenni a venire. Di fronte all’aumento dei casi nel mondo, Tedros Adhanom Ghebreyesus ha ribadito come la pandemia costituisca ancora un’emergenza di sanità pubblica di interesse internazionale.

Ha infatti fatto notare come molti paesi che credevano di aver superato il peggio ora devono fare i conti con nuovi focolai e come altri, meno colpiti nelle prime settimane, vedono il loro bilancio crescere in numero di casi e morti.

Il Comitato di emergenza nuovamente convocato entro tre mesi o prima, ha poi formulato una serie di raccomandazioni sia per l’Organizzazione Mondiale della Sanità che per gli Stati membri.

Fra gli obiettivi c’è quello di assicurare una risposta efficace e nel contempo di accelerare la ricerca di diagnosi, terapie e vaccini. Per fare questo ha invitato i paesi a stanziare finanziamenti ad hoc e ad unire gli sforzi per far sì che tutti possano accedere a farmaci e vaccini. Un altro consiglio è quello di sorvegliare i cittadini emanando norme specifiche per chi rientra da paesi a rischio.