Centinaia di bambini, con un'età media di 12 anni, sono stati contagiati dal Coronavirus mentre trascorrevano le vacanze in un campo estivo.

Centinaia di bambini sono stati contagiati dal Coronavirus in un campo estivo della Georgia mentre trascorrevano le vacanze. Sono risultati positivi al virus anche diversi membri dello staff. Secondo un rapporto dei Cdc i casi accertati sono almeno 260.

Bambini contagiati in un campo estivo

Negli Stati Uniti, primo paese al mondo per numero di contagi e vittime per Coronavirus, centinaia di bambini sono stati contagiati dal virus in un campo estivo della Georgia. I bimbi, di un’età media di 12 anni, stavano trascorrendo le vacanze estive proprio all’interno di questo campo. Secondo il rapporto dei ricercatori dei Centers for Disease Control and Prevention, massima autorità sanitaria federale negli Usa, ci sono almeno 260 casi di bambini – su un totale di 597 – che hanno contratto la COVID – 19.

Questi dati sono stati riportati dopo i test condotti su 344 individui, quindi il 58% dei partecipanti, che hanno soggiornato nel centro lo scorso mese. Con ogni probabilità, dunque, il tasso di contagio dovrebbe essere destinato a salire. Come immaginabile, sono risultati positivi al test anche molti membri dello staff.

La notizia del focolaio è arrivata proprio in concomitanza con la polemica che si sta tenendo attualmente – ovunque – sulla riapertura delle scuole.

Polemica giustificata dal fatto che, secondo gli esperti, i minori sono suscettibili al contagio e vettori di trasmissione.

I numeri negli USA

La situazione rimane drammatica negli Usa dove, secondo il bilancio della Johns Hopkins University, si registrano 1.442 nuovi decessi. Per il quarto giorno consecutivo viene superata la quota 1.200 morti. Gli Stati Uniti hanno raggiunto, per ora, un totale di 153.268 morti a causa per Covid-19.

Con altri 69mila casi registrati nelle ultime 24 ore, negli States ci sono stati un totale di oltre 4,5 milioni di contagiati dall’inizio della pandemia.