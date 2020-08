Covid, focolaio su nave da crociera in Norvegia: 40 positivi

Focolaio di Covid su una nave da crociera in Norvegia: 40 sono risultati positivi mentre 178 sono stati già fatti sbarcare.

Nuovo focolaio Covid: questa volta a essere coinvolta è una nave da crociera di lusso dove 40 persone, componenti dell’equipaggio e turisti, sono risultati positivi al test per il Coronavirus; è accaduto in Norvegia dove le autorità sanitarie stanno ricercando un numero di passeggeri di due viaggi nell’Artico.

A darne notizia è il The Guardian che evidenzia come ben 4 membri dell’equipaggio della compagnia “MS Roald Amundsen” sono stati ricoverati in ospedale per sintomi riconducibili al Covid. La notizia è stata diffusa solo giorno 2 agosto, ma i ricoveri sarebbero avvenuti venerdì 31 luglio.

Focolaio Covid su nave da crociera in Norvegia

Dopo i casi positivi ricoverati sono scattati i controlli per ricostruire il link epidemiologico: i test hanno rilevato le positività di 32 dei 158 membri del personale sono risultati infetti. Si tratta, per la maggior parte dei casi, di filippini, il resto norvegesi, francesi e tedeschi. L’equipaggio è stato messo in quarantena sulla nave, ma i 178 passeggeri a bordo sono stati fatti sbarcare.

L’obiettivo delle autorità sanitarie è quello di localizzarli per poter ricostruire la catena del contagio. Finora, 4 dei 387 passeggeri che viaggiavano sulla nave e su due crociere separate dal 17 luglio sono risultati positivi. Line Vold, dirigente dell’istituto sanitario della Norvegia, ha detto di prevedere che saranno individuate: “Ulteriori infezioni in relazione a questo focolaio. Ai passeggeri abbiamo raccomandato la quarantena fiduciaria”. Il focolaio Covid sulla nave da crociera preoccupa la Norvegia.